Экс-чемпионку России по бодибилдингу Богрунову госпитализировали с ожогами

Бывшая чемпионка России, президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова госпитализирована из-за ожога, состояние женщины тяжелое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичный НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Она лежит в ожоговой реанимации. Состояние тяжелое», — сообщили агентству.

По данным Telegram-канала Shot, Богрунова получила сильные ожоги лица, шеи и рук, попытавшись закурить в машине. Как отмечает СМИ, во время прикуривания огонь перекинулся на волосы спортсменки из-за порыва ветра.

Ранее стало известно, что полузащитника «Мидтьюлланна» Кристоффера Олссона, ранее выступавшего за футбольный клуб «Краснодар», экстренно госпитализировали на фоне острого заболевания головного мозга, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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