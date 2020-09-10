Экс-чемпион мира по боксу Алан Минтер умер в 69 лет

Британский спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Алан Минтер умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Британский совет по контролю бокса (BBBoC).

В организации выразили соболезнования родным и близким Минтера. Как пишет агентство, боксер имел онкологическое заболевание.

За спортивную карьеру Минтер имел 39 побед и 9 поражений. Являлся бронзовым призером Олимпиады 1972 года. Выступал в среднем весе.


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ФОТО: pixabay.com
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