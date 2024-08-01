Экс-боец UFC из Бразилии будет тренировать военных в зоне СВО

Бывший боец чемпионата по смешанным единоборствам UFC, создатель и владелец клуба Bodao team Франсимар Баррозо планирует тренировать бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По словам Баррозо, он уже помогает военным, «показываем им разные приемы». Боец отметил хорошую физическую форму солдат.

«На будущее у меня есть планы — хочу тренировать бойцов как из России, так и земляков, они здесь есть. Я очень рад, что люди из моей страны и из всей Южной Америки поддерживают Россию, чтобы Запад не заставлял нас жить по их правилам», — поделился собеседник агентства.

Баррозо провел первую тренировку на одном из полигонов в Донецкой Народной Республике, показав бойцам ряд базовых приемов и упражнений из смешанных единоборств. Военные отработали в основном неударные приемы (броски, удушение, болевые захваты), которые будут полезны при штурмовых действиях и зачистках опорных пунктов и позиций.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проходит службу в зоне спецоперации, пишет RT.

