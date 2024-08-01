Экс-боец UFC из Бразилии будет тренировать военных в зоне СВО
Бывший боец чемпионата по смешанным единоборствам UFC, создатель и владелец клуба Bodao team Франсимар Баррозо планирует тренировать бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
По словам Баррозо, он уже помогает военным, «показываем им разные приемы». Боец отметил хорошую физическую форму солдат.
«На будущее у меня есть планы — хочу тренировать бойцов как из России, так и земляков, они здесь есть. Я очень рад, что люди из моей страны и из всей Южной Америки поддерживают Россию, чтобы Запад не заставлял нас жить по их правилам», — поделился собеседник агентства.
Баррозо провел первую тренировку на одном из полигонов в Донецкой Народной Республике, показав бойцам ряд базовых приемов и упражнений из смешанных единоборств. Военные отработали в основном неударные приемы (броски, удушение, болевые захваты), которые будут полезны при штурмовых действиях и зачистках опорных пунктов и позиций.
Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев проходит службу в зоне спецоперации, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми
- Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
- Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально
- Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ
- Экс-боец UFC из Бразилии будет тренировать военных в зоне СВО
- Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard
- Минздрав Газы: В анклаве погибли 39,4 тысячи человек
- В Таджикистане арестован экс-исполняющий обязанности президента Искандаров
- МЧС: Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле возросло до шести
- Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru