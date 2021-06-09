Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров

Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что время 23-летней спортсменки составило 29 минут 1,3 секунды. По словам Гидей, она планировала побить мировой рекорд и в планах на будущее у нее выбежать из 29 минут.

Предыдущий рекорд принадлежал легкоатлетке из Нидерландов Сифон Хассан.

