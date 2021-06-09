Эфиопка побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров
8 июня 202123:53
Эфиопская бегунья Летесенбет Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 метров. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что время 23-летней спортсменки составило 29 минут 1,3 секунды. По словам Гидей, она планировала побить мировой рекорд и в планах на будущее у нее выбежать из 29 минут.
Предыдущий рекорд принадлежал легкоатлетке из Нидерландов Сифон Хассан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru