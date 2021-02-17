Дзюба занялся беттингом

В Pin-Up.ru раскрыли, как им удалось договориться с нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой, чтобы он стал амбассадором этой букмекерской компании. По оценке операционного директора БК Владимира Горева, это был мальчишеский и даже хулиганский шаг.

«Хотелось при выходе заявить о себе каким-то образом. Но каким образом заявить? Тут надо было либо подписывать Майкла Джексона, но это совсем тяжело, либо Дональда Трампа, но тогда он еще был действующим президентом США, и было неизвестно, изберут его или не изберут», — заметил Горев.

По словам операционного директора Pin-Up.ru, конторе удалось напрямую выйти на футболиста и подписать его. Произошло это 30 сентября прошлого года, а уже на следующий день БК вышла на рынок. При этом после известного нашумевшего инцидента с интимным видео Дзюбы количество ставок в компании подскочило на 700%.

Итоги работы компании Pin-up.ru был подведены сегодня при поддержке информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров». На встрече с журналистами, в частности, затрагивались законодательные изменения в букмекерской отрасли, обсуждались самые популярные спортивные события.

