Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

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Спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Лукьянов отметил, что переговоры прошли «быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон».

Соглашение с экс-капитаном сборной России рассчитано до конца следующего сезона с опцией продления на год.

34-летний футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

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ФОТО: РИА Новости
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