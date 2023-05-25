Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»
25 мая 202318:30
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.
Спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Лукьянов отметил, что переговоры прошли «быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон».
Соглашение с экс-капитаном сборной России рассчитано до конца следующего сезона с опцией продления на год.
34-летний футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru