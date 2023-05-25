Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Спортивный директор красно-зеленых Дмитрий Лукьянов отметил, что переговоры прошли «быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон».

Соглашение с экс-капитаном сборной России рассчитано до конца следующего сезона с опцией продления на год.

34-летний футболист сыграл за «Локомотив» 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

