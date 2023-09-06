Дзюба оплатил почти все скопившиеся штрафы ГИБДД
6 сентября 202310:48
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.
После публикации в СМИ остаются неоплаченными три штрафа за превышение скорости на шесть тысяч рублей.
В общей сложности сумма штрафов составляла 20.5 тысяч рублей, преимущественно за неправильную парковку и превышение скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru