Дзюба оплатил почти все скопившиеся штрафы ГИБДД

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба оплатил 14 из 17 штрафов ГИБДД, сообщает Telegram-канал SHOT.

После публикации в СМИ остаются неоплаченными три штрафа за превышение скорости на шесть тысяч рублей.

В общей сложности сумма штрафов составляла 20.5 тысяч рублей, преимущественно за неправильную парковку и превышение скорости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

