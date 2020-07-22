Дзюба и Азмун поделили звание лучшего бомбардира текущей РПЛ
Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Sportbox.
Отмечается, что оба нападающих забили по 17 голов в матчах текущего сезона РПЛ. При этом у Дзюбы из 17 голов 7 были забиты с пенальти, у Азмуна – 1. На третье место в рейтинге бомбардиров встал форвард «Арсенала» Евгений Луценко, забивший 15 мячей.
Напомним, петербургский «Зенит» стал победителем РПЛ, второе место занял московский «Локомотив» и бронзу завоевал «Краснодар».
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