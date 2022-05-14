Джокович вышел в полуфинал турнира Masters в Риме

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Зеленский внес в Раду предложения по закону о запрете символов Z и V

Молдавия приостановила отправку почты из Приднестровья в РФ

В Госдуме заявили, что «Польшу следует денацифицировать следующей»

США проведут в ближайшие месяцы ротацию военных в Европе

Зеленский заявил о возобновлении деятельности посольств 37 стран в Киеве

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Джоковича.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Masters ATP в Риме, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: