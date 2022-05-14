Джокович вышел в полуфинал турнира Masters в Риме
14 мая 202200:59
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира Masters ATP в Риме, обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале.
Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:1) в пользу Джоковича.
В полуфинале Джокович встретится Каспером Руудом (Норвегия).
Призовой фонд соревнования превышает 5,4 млн евро. Победитель станет обладателем 830 тыс. евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru