Джокович вышел в полуфинал Australian Open после победы над Алькарасом
Новак Джокович стал вторым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Представитель Сербии в четвертьфинале турнира оказался сильнее испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Матч завершился за четыре сета: 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Джоковичу 37 лет, он посеян на Australian Open под 7 номером. Алькарасу 21 год, он имел 3 номер посева на турнире Большого шлема в Мельбурне. Сербский спортсмен поборется за выход в финал с представляющим Германию Александром Зверевым (2).
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники второй полуфинальной пары определяться по итогам матчей: Алекс Де Минор (Австралия, 8 номер посева) - Янник Синнер (Италия, 1); Бен Шелтон (США, 21) — Лоренцо Сонего (Италия).
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