Джокович проиграл 123-й ракетке мира Нарди в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США.

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Сербский теннисист уступил сопернику из Италии со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 20 минут.

В следующем круге Нарди встретится с представителем США Томми Полом.

Между тем российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, пишет RT. Спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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