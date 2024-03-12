Джокович проиграл 123-й ракетке мира Нарди в Индиан-Уэллсе
12 марта 202409:18
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл занимающему 123-е место в мировом рейтинге итальянцу Луке Нарди в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в США.
Сербский теннисист уступил сопернику из Италии со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Матч продлился 2 часа 20 минут.
В следующем круге Нарди встретится с представителем США Томми Полом.
Между тем российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе, пишет RT. Спортсмен обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:4, 5:7, 6:3.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru