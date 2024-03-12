Джокович проиграл 123-й ракетке мира Нарди в Индиан-Уэллсе

Система ПВО сбила 4 украинских беспилотника в Белгородской области Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода были временно закрыты этим утром Сергей Кириенко и Денис Пушилин доставили в Авдеевку гуманитарную помощь СМИ: Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта Показы фильмов режиссера Александра Сокурова отменили в Минске