Джокович обыграл россиянина Медведева в финале Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open 21 февраля.

Джокович, первая ракетка мира, выиграл встречу со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и таким образом прервал победную серию Медведева из 20 матчей. Турнир длился 1 час 53 минуты.

Сербский спортсмен победил в Открытом чемпионате Австралии по теннису третий раз подряд и в девятый – в своей карьере. На его счету 18 титулов Большого шлема.

Для Медведева финал Australian Open состоялся впервые.

