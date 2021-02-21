Джокович обыграл россиянина Медведева в финале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале турнира Australian Open 21 февраля.
Джокович, первая ракетка мира, выиграл встречу со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и таким образом прервал победную серию Медведева из 20 матчей. Турнир длился 1 час 53 минуты.
Сербский спортсмен победил в Открытом чемпионате Австралии по теннису третий раз подряд и в девятый – в своей карьере. На его счету 18 титулов Большого шлема.
Для Медведева финал Australian Open состоялся впервые.
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