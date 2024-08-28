Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Роден умер на 98-м году жизни
Умер двукратный олимпийский чемпион, бегун Джордж Роден. Об этом сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics).
Ямайский спортсмен ушел из жизни в возрасте 97 лет.
Джордж Роден родился в 1926 году в Кингстоне. В 1950 году легкоатлет установил мировой рекорд на дистанции 400 метров, преодолев ее за 45,8 секунды. На Олимпиаде 1952 года бегун завоевал золотые медали в беге на 400 метров и в эстафете 4х400 м.
Ранее стало известно о смерти бывшего главного тренера сборной Англии по футболу Свена-Йорана Эрикссона, пишет RT.
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