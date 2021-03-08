Двукратный чемпион мира Харви похвалил FIS за дисквалификацию Клебо
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам канадец Алекс Харви назвал позитивным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после финиша марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает RT.
По словам спортсмена, в финале гонки вместо обгона Клебо предпочёл идти за спиной у Александра Большунова. По мнению Харви, российский лыжник «сработал тактически идеально» и имел полное право закрыть норвежцу «калитку» так как шёл первым.
«Я рад, что FIS не посмотрела на имя и у них хватило мужества дисквалифицировать норвежца Клебо. Позитивное решение. Но посмотрим, к чему приведёт апелляция норвежцев», - добавил канадский лыжник.
В финале марафона, который прошёл 7 марта, Большунов, в борьбе с Клебо, сломал палку и из-за финишировал только третьим. После гонки российская команда подала протест и Клебо дисквалифицировали. Таким образом золото в марафоне досталось норвежцу Эмилю Иверсену, серебро — Большунову, а бронза - ещё одному норвежцу, Симену Хегстаду Крюгеру.
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