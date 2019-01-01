Двое россиян вышли в ¼ финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

В Казани завершился отборочный этап 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA». Турнир собрал сильнейших кикбоксеров из России, Франции, Узбекистана, Грузии, Греции и Армении.

В целом, неплохо выступили российские бойцы. Так, победитель Кубка мира и Кубка России по кикбоксингу, «пермский десантник» Валерий Бизяев оказался сильнее двукратного чемпиона Франции по муайтай Флорента Каоачи. На второй минуте третьего раунда Бизяев встречным ударом пробил защиту соперника и отправил его в нокдаун.

Призёр чемпионата России по муайтай, финалист чемпионата России в разделе К-1 Максим Сульгин из Новосибирска в весе до 70 кг одержал волевую победу по очкам над четырехкратном чемпионом Грузии по кикбоксингу Ладо Габисония. В другом поединке в этом же весовой категории россиянин Владислав Украинец не смог вырвать победу в дополнительном 4 раунде, уступив в упорном противостоянии Жоре Акопяну из Армении.

Фаворит турнира в весовой категории до 80 кг, двукратный чемпион «Боев по правилам TNA» Шер Мамазулунов из Узбекистана с трудом, но всё же вышел в четвертьфинал чемпионата. Он одержал верх над Билалом Бахуше из Франции.

