Дюков назвал условие для продления контракта с Карпиным
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что контракт с Валерием Карпиным, который стал главным тренером сборной России по футболу, может быть автоматически продлён до марта 2022 года, сообщает ТАСС.
По его словам, для этого специалисту необходимо вывести национальную команду в стыковые матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.
Ранее РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года, сообщает «Свободная пресса». По словам специалиста, он сделает всё, чтобы национальная команда смогла пройти квалификацию и выступить на чемпионате мира 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Путин подписал указ о внеочередном обслуживании детей-инвалидов и их сопровождающих
- Дюков назвал условие для продления контракта с Карпиным
- Власти Бурятии отменили масочный режим на улице
- Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл золото на Олимпиаде-2020 в Токио
- Российские гимнасты стали олимпийскими чемпионами в командном многоборье
- В тренерский штаб Карпина в сборной России вошли два испанца
- СМИ: певица МакSим пришла в себя
- Власти Азербайджана с сентября введут COVID-паспорта
- СК завел дело об убийстве семьи отставного адмирала флота
- «Узаконенная кража». В Еврейском конгрессе назвали «аморальным» новый польский закон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru