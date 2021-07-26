Дюков назвал условие для продления контракта с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что контракт с Валерием Карпиным, который стал главным тренером сборной России по футболу, может быть автоматически продлён до марта 2022 года, сообщает ТАСС.

По его словам, для этого специалисту необходимо вывести национальную команду в стыковые матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее РФС и Карпин подписали контракт, согласно которому главный тренер ФК «Ростов» будет занимать пост наставника сборной России до 31 декабря 2021 года, сообщает «Свободная пресса». По словам специалиста, он сделает всё, чтобы национальная команда смогла пройти квалификацию и выступить на чемпионате мира 2022 года.

