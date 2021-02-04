Дюков единогласно переизбран главой Российского футбольного союза
Александр Дюков сохранил пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.
В сообщении РФС говорится, что выборы главы прошли на Внеочередной конференции и Дюков был переизбран на новый четырёхлетний срок, получив единогласную поддержку делегатов.
Выступая на конференции Дюков заявил, что у РФС есть понимание, «что необходимо сделать для улучшения работы организации и футбола в России в целом». А одной из задач он назвал возвращение РФС шестого места в рейтинге УЕФА к 2025 году, сообщает RT.
Дюков является генеральным директором ПАО «Газпром нефть». РФС он впервые возглавил в 2019-м году, также в результате выборов, где его избрали единогласно.
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