Дочь Шойгу откликнулась на скандал с допингом в триатлоне РФ
Руководитель Федерации триатлона России Ксении Шойгу высказалась о последних допинговых скандалах с отечественными триатлонистами. Она отметила в интервью изданию «Спорт-Экспресс», что данная проблема проявилась только в нынешнем сезоне.
По словам дочери министра обороны РФ, вопрос с запрещёнными веществами - один из ключевых для российских спортсменов. Она уточнила, что пробы дали положительный результат у опытных атлетов, которые уже заканчивают спортивную карьеру.
Своей основной задаче Ксения Шойгу считает доведение до молодых спортсменов убеждения, что такого рода практика будет самым жёстким образом пресекаться руководством федерации. «Это не связано с текущим тренерским составом сборной — это единственное, что мы можем сказать до оглашения результатов расследования РУСАДА», - уточнила Шойгу.
В августе в связи с подозрением в применении допинга были отстранены три российских триатлониста - Игорь Полянский, Владимир Турбаевский и Александр Брюханков. В связи с этим самой Федерации триатлона РФ может грозить отстранение на два года. Такая санкция применяется в случае выявления четырёх и более допинговых случаев за год.
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