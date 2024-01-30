Дмитрий Сычев стал президентом футбольного клуба «Иртыш»

Омская команда участвует в Леон - Второй лиге.

«Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол», — отметил Сычев.

По словам спортсмена, совместная задача руководства команды — «вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс». Сычев подчеркнул, что «работы непочатый край».

Как отметил новый президент «Иртыша», в клубе будут делать акцент на омских воспитанниках. Для этого следует продолжить развивать футбольную инфраструктуру региона. Сычев призвал выстроить вертикаль детско-юношеского футбола и возобновить городское первенство, чтобы юные спортсмены совершенствовались.

«Нам нужны современные методики, современная молодежь. Лучшие воспитанники будут пополнять состав "Иртыша"», — добавил экс-футболист.

Дмитрий Сычев завершил футбольную карьеру в 2019 году, напоминает RT.

