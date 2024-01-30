Дмитрий Сычев стал президентом футбольного клуба «Иртыш»
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев стал президентом клуба «Иртыш». Об этом сообщает ТАСС.
Омская команда участвует в Леон - Второй лиге.
«Для меня, как омича, назначение на эту должность — большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг — вернуть то, что дал мне омский футбол», — отметил Сычев.
По словам спортсмена, совместная задача руководства команды — «вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс». Сычев подчеркнул, что «работы непочатый край».
Как отметил новый президент «Иртыша», в клубе будут делать акцент на омских воспитанниках. Для этого следует продолжить развивать футбольную инфраструктуру региона. Сычев призвал выстроить вертикаль детско-юношеского футбола и возобновить городское первенство, чтобы юные спортсмены совершенствовались.
«Нам нужны современные методики, современная молодежь. Лучшие воспитанники будут пополнять состав "Иртыша"», — добавил экс-футболист.
Дмитрий Сычев завершил футбольную карьеру в 2019 году, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пассажирам внутренних рейсов в аэропортах РФ разрешат продажу алкоголя
- В США заявили, что золото Олимпиады в Пекине получат американские фигуристы
- Набиуллина: Средний срок ипотеки в России вырос до 25 лет
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии
- Участники группы «Би-2» опровергли свою депортацию из Таиланда
- Дмитрий Сычев стал президентом футбольного клуба «Иртыш»
- ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны
- Продюсеры фильма «Мастер и Маргарита» ответили на критику в адрес картины
- Набиуллина заявила, что многие страны думают над альтернативами SWIFT
- СМИ: Экспорт оружия из США вырос на более чем на 50% в прошлом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru