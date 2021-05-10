Директора департамента по связям с общественностью «Спартака» избили неизвестные

Глава департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Антон Фетисов был избит неизвестными в воскресенье 9 мая. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина.

По словам Кулемина, у Фетисова выявили черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Отмечается, что по факту случившегося заведено уголовное дело.

