Директора департамента по связям с общественностью «Спартака» избили неизвестные
10 мая 202123:18
Глава департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Антон Фетисов был избит неизвестными в воскресенье 9 мая. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина.
По словам Кулемина, у Фетисова выявили черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.
Отмечается, что по факту случившегося заведено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru