Директора департамента по связям с общественностью «Спартака» избили неизвестные

Глава департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Антон Фетисов был избит неизвестными в воскресенье 9 мая. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина.

По словам Кулемина, у Фетисова выявили черепно-мозговую травму. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Отмечается, что по факту случившегося заведено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиениеФК "Спартак"
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