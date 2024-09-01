«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в седьмом туре РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило шанс возглавить таблицу РПЛ

Встреча прошла в Оренбурге. В составе хозяев отметились Саид Сахархизан и Матиас Перес. У гостей голы забили Эль-Мехди Маухуб и Перес.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на 11-й позиции.

Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева из-за нецензурных выражений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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