«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в седьмом туре РПЛ
1 сентября 202417:26
Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Оренбурге. В составе хозяев отметились Саид Сахархизан и Матиас Перес. У гостей голы забили Эль-Мехди Маухуб и Перес.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на 11-й позиции.
Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева из-за нецензурных выражений, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru