«Динамо» отреагировало на жалобу Ивлева, которого не пустили на матч

В московском хоккейном клубе «Динамо» прокомментировали ситуацию с российским шеф-поваром Константином Ивлевым, сообщает «Матч ТВ».

Там заявили о том, что блогер приехал на арену слишком рано, за два часа до начала матча, тогда как, согласно регламенту, запуск зрителей начинается за 1,5 часа до начала встречи.

«Охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей», — сообщила пресс-служба «Динамо». Там отметили, что если бы Ивлева «подождал 5–10 минут, то его бы пропустили».

Ранее шеф-повар заявил, что его с двухлетним ребенком не пустили на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Речь идет об игре между московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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