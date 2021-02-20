«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России

Столичное «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в московском дерби на 1/8 финала Кубка России.

Матч на стадионе в Петровском парке завершился со счетом 2:0. Первый гол с пенальти на 16-й минуте игры забил Даниил Фомин, второй мяч в ворота красно-белых отправил Константин Тюкавин на 70-й минуте встречи.

«Динамо» вышло в следующую стадию Кубка России, соперник бело-голубых по 1/4 финала турнира определится после жеребьевки.

Отметим, столичный клуб сыграет на этом этапе Кубка России впервые с сезона 2015-2016.

