«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России

Столичное «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в московском дерби на 1/8 финала Кубка России.

Матч на стадионе в Петровском парке завершился со счетом 2:0. Первый гол с пенальти на 16-й минуте игры забил Даниил Фомин, второй мяч в ворота красно-белых отправил Константин Тюкавин на 70-й минуте встречи.

«Динамо» вышло в следующую стадию Кубка России, соперник бело-голубых по 1/4 финала турнира определится после жеребьевки.

Отметим, столичный клуб сыграет на этом этапе Кубка России впервые с сезона 2015-2016.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболКубок РоссииФК "Спартак"Динамо Москва
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