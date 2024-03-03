«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в воскресенье на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1.

На 12-й минуте счет открыл полузащитник «Динамо» Бителло. На 58-й минуте преимущество команды увеличил Денис Макаров. На 84-й минуте отставание «Локомотива» сократил Рифат Жемалетдинов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. «Локомотив» располагается на пятом.

Ранее РПЛ запретила московскому «Спартаку» играть матч против воронежского «Факела» на домашнем стадионе. Причиной названо неудовлетворительное состояние газона, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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