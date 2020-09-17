«Динамо» грозится покинуть чемпионат РФ из-за судейства

Руководство «Динамо» по примеру владельца «Спартака» заговорило о возможном снятии клуба с чемпионата России по футболу. Генеральный директор «бело-голубых» Юрий Белкин объяснил это «двойными стандартами», которые по его мнению, применяются при судействе разных клубов отечественной премьер-лиги в спорных моментах.

Руководитель «Динамо», в частности, возмущён решением Российского футбольного союза, который признал «отличным» судейство арбитра Сергея Лапочкина, работавшего на матче москвичей с казанским «Рубином». В интервью «Спорт Экспрессу» Белкин также выразил недовольство тем, что рефери отказались проверить на детекторе лжи.

И это притом, что по такому же запросу от «Спартака» судья был протестирован на полиграфе. Гендиректор «Динамо» задаётся вопросом, по какой причине в одной ситуации проверка назначается, а в другой нет, отмечает «Свободная пресса». Матч между «Динамо» и «Рубином» закончился минимальной победой казанцев 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти. По ходу игры арбитр показал три красные карточки.

