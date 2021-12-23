Дик Мьюир возглавил сборную России по регби

Главным тренером российской национальной команды по регби назначен специалист из ЮАР Дик Мьюир. Его кандидатура была одобрена на Высшем совете федерации по данному виду спорта. Совет и утвердил его на новом посту, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФРР.

До южноафриканца у руля сборной России с августа 2018 года стоял валлиец Лин Джонс. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2019.

В ноябре Джонс отказался продлевать действующий контракт и покинул национальную команду.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в рамках спортклaстерa предполагается строительство в столице стадиона для занятий регби площадью порядка 130 тыс. кв. метров.