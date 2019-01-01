Спорт

Диалло перейдет в ПСЖ

15 июля21:09

23-летний защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло продолжит карьеру в ПСЖ, пишет «Свободная Пресса».

Футболист готов подписать соглашение сроком на пять лет.

Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро.

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ТЕГИ:Футболист