Депутат Мосгордумы Мария Киселева назвала вейкбординг перспективным видом экстремального спорта

Занятия экстремальным спортом можно приветствовать, если уделяется достаточно внимания безопасности, заявила депутат, член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

Ранее на территории ВДНХ открылась новая площадка для занятий кабельным вейкбордом – видом спорта, который сочетает элементы акробатики и воднолыжного слалома, а также прыжки. В отличие от классического вейкбординга тяга катера имитируется канатной лебёдкой и плавучими либо стационарными трамплинами.

Киселева назвала вейкбординг перспективным видом экстремального спорта, отметив его привлекательность для молодёжи, передаёт АГН «Москва». По её словам, в вейк-парках есть опытные инструкторы и проверенная техника.

«Вейкборд требует регулярных тренировок, дисциплины, ведения здорового образ жизни», - сказала она.

В России более 20 вейк-парков, почти половина из них – в Москве.

