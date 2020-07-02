Депутат Мосгордумы Мария Киселева назвала вейкбординг перспективным видом экстремального спорта
Занятия экстремальным спортом можно приветствовать, если уделяется достаточно внимания безопасности, заявила депутат, член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.
Ранее на территории ВДНХ открылась новая площадка для занятий кабельным вейкбордом – видом спорта, который сочетает элементы акробатики и воднолыжного слалома, а также прыжки. В отличие от классического вейкбординга тяга катера имитируется канатной лебёдкой и плавучими либо стационарными трамплинами.
Киселева назвала вейкбординг перспективным видом экстремального спорта, отметив его привлекательность для молодёжи, передаёт АГН «Москва». По её словам, в вейк-парках есть опытные инструкторы и проверенная техника.
«Вейкборд требует регулярных тренировок, дисциплины, ведения здорового образ жизни», - сказала она.
В России более 20 вейк-парков, почти половина из них – в Москве.
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