Депутат Госдумы назвал немужскими слова Карпина о возможном уходе из сборной
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не должен бросать команду на полпути, это не по-мужски, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
После проигрыша команды в ключевом матче против Хорватии Карпин признался, что может уйти из сборной России перед стыковыми матчами за выход на чемпионат мира-2022. Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с будущим.
«Эти слова показывают его эмоции и переживания. Бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно», - отметил Свищев.
Депутат выразил уверенность в том, что Карпин доведет дело до конца, а игроки команды правильно воспримут слова тренера. Свищев подчеркнул, что Карпин является на данный момент лучшей кандидатурой для работы со сборной России.
Сборная России по футболу под руководством Карпина уступила в гостях Хорватии в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счетом 0:1. Тем самым, россияне упустили лидерство в группе, и будут пробиваться на первенство планеты, которое пройдет в следующем году в Катаре через стыковые матчи.
Карпин находится у руля национальной команды с июля этого года. Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2021 года.
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