«Деликатное упрощение»: «Спартак» представил обновленную эмблему к 100-летию клуба
Московский футбольный клуб «Спартак», отмечающий в 2022 году столетие, представил новый логотип и слоган, которые призваны подчеркнуть главные ценности философии красно-белых.
При этом ключевые элементы эмблемы – ромб, белая полоса и буква «С» остались прежними. Изменения практически незаметны.
Однако в клубе заявляют о «масштабном ребрендинге», запланированном к юбилею.
«Логотип — нулевая точка, из которой берет начало развитие айдентики», - говорится в сообщении «Спартака».
По мнению авторов проекта, в этой работе удалось подвергнуть эмблему «деликатному упрощению» и сделать ее построение «более логичным, включая такие тонкие настройки, как угол сторон ромба и расположение звезд над ним».
Новый слоган клуба: «"Спартак" — здесь каждый важен».
Болельщики клуба восприняли обновления без большого оптимизма, отмечая, что «мяч теперь обрезан», многие требуют вернуть «лого из 90-х».
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