«Деликатное упрощение»: «Спартак» представил обновленную эмблему к 100-летию клуба

Однако в клубе заявляют о «масштабном ребрендинге», запланированном к юбилею.

«Логотип — нулевая точка, из которой берет начало развитие айдентики», - говорится в сообщении «Спартака».

По мнению авторов проекта, в этой работе удалось подвергнуть эмблему «деликатному упрощению» и сделать ее построение «более логичным, включая такие тонкие настройки, как угол сторон ромба и расположение звезд над ним».

Новый слоган клуба: «"Спартак" — здесь каждый важен».

Болельщики клуба восприняли обновления без большого оптимизма, отмечая, что «мяч теперь обрезан», многие требуют вернуть «лого из 90-х».

