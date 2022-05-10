Делегация РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Австрии
Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА в Вене. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.
«Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА», — отмечается в сообщении.
Конгресс УЕФА состоится в австрийской столице 11 мая, днем ранее пройдет заседание исполкома, в ходе которого определится место проведения финала Лиги конференций в 2023 году.
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