Делегация РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Австрии

Российский футбольный союз примет участие в 46-м конгрессе УЕФА в Вене. Об этом сообщает служба коммуникаций РФС.

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«Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА», — отмечается в сообщении.

Конгресс УЕФА состоится в австрийской столице 11 мая, днем ранее пройдет заседание исполкома, в ходе которого определится место проведения финала Лиги конференций в 2023 году.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстрияРФСУЕФА
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