Де Росси продолжит карьеру в «Бока Хуниорс»

36-летний экс-капитан «Ромы» Даниэле Де Росси стал игроком аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс», передает ТАСС.

Ранее будущее футболиста связывали с клубами «Милан», «Болонья», «Сампдория» и «Фиорентина» и «Зенит».

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ФОТО: pixabay.com
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