Де Росси покинул пост главного тренера итальянской «Ромы»
Даниеле Де Росси ушел в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Рома». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что решение об отставке 41-летнего специалиста приняли «в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуться на желаемый путь» в чемпионате Италии. Сейчас клуб занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 3 очка после 4 туров.
«Сердечное спасибо Даниеле, который всегда будет чувствовать себя как дома в клубе "Джаллоросси", за работу, которую вы проделали за последние месяцы с энтузиазмом и самоотдачей», — добавили в пресс-службе.
Де Росси возглавлял «Рому» с января. В качестве игрока итальянец выступал за клуб в 2002-2019 годах, дважды выиграл Кубок и стал обладателем Суперкубка Италии.
Ранее главного тренера сменил футбольный клуб из Грозного «Ахмат», тренировать команду будет Сергей Ташуев, пишет Ura.ru.
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