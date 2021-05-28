Дания обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной Дании выиграли матч с национальной командой Белоруссии в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс»
Встреча завершилась с результатом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу датчан. Авторами голов стали Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиаса Фром, Маркус Лауридсен и Александр Тру. Среди уступившей команды отличились Артём Демков и Михаил Стефанович.
Белоруссия и Дания являются соперниками российской сборной по группе A. Встреча Дании и России завершилась со счётом 3:0 в пользу россиян. Матч России и Белоруссии пройдет 1 июня.
По итогам игры Дания заняла четвертое место в группе, в запасе команды 8 баллов. Лидерство в группе делят Россия, Словакия и Швейцария, у каждой из команд по 9 очков. Белоруссиия находится на седьмом месте турнирной таблице с 4 очками.
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