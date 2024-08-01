Чикунова прокомментировала появление её рекорда и флага РФ в трансляции Олимпиады
Российская спортсменка, рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова прокомментировала появление в трансляции Олимпиады её рекорда мира на дистанции 200 метров брассом, сообщает «Матч ТВ».
«Приятно, но я и не думала, что может быть как‑то по‑другому, рекорд ратифицирован официально», — заявила она.
Перед стартом заплывов была показана плашка с рекордами. Рядом с именем Чикуновой был флаг России, демонстрация которого запрещена на Олимпиаде.
Отмечается, что Чикунова отказалась выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх и назвала неприемлемыми критерии допуска россиян на Олимпиаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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