Четверо боксеров из Московской области представят РФ на Олимпиаде в Токио

Четверо боксеров, тренирующихся в Московской области, представят Россию на летней Олимпиаде, которая пройдет в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил заслугу квалифицированных тренеров, которые вырастили многих спортсменов, представляющих подмосковную школу бокса на всероссийской и международной арене. По словам Терюшкова, боксеры неоднократно становились победителями и призёрами «самых престижных соревнований».

В летних Олимпийских играх примут участие Андрей Замковой из Наро-Фоминска, Саадат Далгатова из Пушкино и Зенфира Магомедалиева из Химок. Все трое боролись за право представлять Россию на Олимпиаде в ходе Европейского квалификационного турнира в Париже.

Еще одна спортсменка из Химок Людмила Воронцова поедет на Олимпиаду в качестве первого номера европейского рейтинга. Летние Олимпийские игры пройдут в этом году в японской столице с 23 июля по 8 августа, передает «Радио 1».

