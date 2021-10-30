Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом на чемпионатах РФ
Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил о самоотдаче футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, который стал побил рекорд по количеству голов в истории российских чемпионатов. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Черчесова, футболист к этому шел и желал этого. Экс-тренер сборной отметил, что радуется вдвойне этому рекорду, поскольку он и тренерский штаб имеют к этому отношение.
В пятницу «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Один из голов стал для Дзюбы историческим - 144-ым. По числу голов он обошел Олега Веретенникова, который долгое время лидировал.
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