Черчесов поздравил Дзюбу с историческим голом на чемпионатах РФ

Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил о самоотдаче футболиста «Зенита» Артема Дзюбы, который стал побил рекорд по количеству голов в истории российских чемпионатов. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Черчесова, футболист к этому шел и желал этого. Экс-тренер сборной отметил, что радуется вдвойне этому рекорду, поскольку он и тренерский штаб имеют к этому отношение.

В пятницу «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 4:1. Один из голов стал для Дзюбы историческим - 144-ым. По числу голов он обошел Олега Веретенникова, который долгое время лидировал.

