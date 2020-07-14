Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остаётся Артём Дзюба», — заявил наставник россиян «Матч ТВ». Дзюба принял капитанскую повязку сборной после ухода из национальной команды вратаря Игоря Акинфеева.

Как отметил Черчесов, перерыв, вызванный пандемией коронавируса, отрицательно сказался на футболе во всём мире. Многие команды в течение нескольких туров не могут достичь прежнего уровня. Кроем того, многие потенциальными дебютантами сборной после карантина показывают уже не столь яркий футбол, как раньше, отметил Черчесов.

Ранее Российский футбольный союз анонсировал проведении двух контрольных товарищеских игр сборной с командами Швеции и Молдавии. Матчи запланированы на 8 октября и 12 ноября соответственно.

Сборной России предстоит сыграть осенью в Москве все домашние матчи Лиги наций — 2020/21.

