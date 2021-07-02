Черчесов не исключил, что Дзюба может завершить карьеру в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что ему неизвестно, продолжит ли нападающий Артём Дзюба выступать за национальную команду, сообщает ТАСС.

По его словам, не исключено, что после провального чемпионата Европы футболист может объявить о завершении карьры в сборной.

«Непонятно, что с Дзюбой - продолжит ли он карьеру в сборной. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его», - отметил Черчесов.

Наставник сборной России добавил, что Дзюба не утратил свои лидерские качества он, а тренерский штаб не может позволить себе «разбрасываться игроками такого уровня».

Ранее технический комитет Российского футбольного союза признал неудовлетворительными результаты сборной России на чемпионате Европы, сообщает RT. Национальная команда проиграла два из трёх матчей и заняла последнее место в группе, не сумев выйти в плей-офф.