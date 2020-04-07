Чемпионка России по плаванию умерла в 32 года
7 апреля 202014:40
Скончалась чемпионка России по плаванию, мастер международного класса Ксения Верещагина. Ей было 32 года.
Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания, спортсменка ушла из жизни 6 апреля после тяжелой болезни.
Ксения Верещагина родилась в Кировской области, в 2006 году на чемпионате России в Москве взяла золото на дистанции 200 метров брассом.
Входила в состав олимпийской сборной России во время летних Игр 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус выявили у пресс-секретаря челябинского губернатора
- Газа не будет. Украина готовится к прекращению транзита
- Петиция о военных медиках из РФ в Италии набрала 600 подписей
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу