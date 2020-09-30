Чемпионат России по футболу не планируют останавливать из-за COVID-19

В Российском футбольном союзе не рассматривают приостановку чемпионата страны из-за коронавируса.

Президент РФС Александр Дюков на специальной пресс-конференции заявил, что в организации пока не видят серьёзных предпосылок для того, чтобы обсуждать данный вопрос, сообщает «Чемпионат».

Дюков отметил, что ситуация с COVID-19 становится более сложной и в РФС готовятся к различным сценариям развития событий, но в данный момент все исходят из того, что до Нового года и РПЛ, и ФНЛ, точно смогут провести те матчи, которые были запланированы.

Кроме этого, президент РФС напомнил, что у российских клубов уже есть знания и опыт, который был наработан ими за лето. Главное, по мнению Дюкова - регламент, при соблюдении которого удастся избежать большого количества заболевших. Что касается присутствия болельщиков на трибунах, то это будут решать региональные власти.

В сезоне 2019/2020 чемпионат России по футболу был приостановлен в марте текущего года и возобновился только в июне. Но и после этого многие матчи были отменены из-за заболевших COVID-19 футболистов, а самым ярким событием стала игра Сочи - Ростов, когда Валерию Карпину пришлось выставить на игру практически молодёжный состав, который проиграл со счётом 10:1.

