Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах
В 2030 году мировое первенство по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат пройдет в Южной Америке, Европе и Африке. Матчи турнира примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.
В Южной Америке состоятся стартовые матчи групповой стадии. Большая часть игр пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
ФИФА 4 октября объявила, что сохраняет отстранение сборной России по футболу до окончания спецоперации на Украине. При этом международная федерация разрешила участвовать в турнирах в нейтральном статусе юношеским сборным РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru