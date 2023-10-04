Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые пройдет на трех континентах

В 2030 году мировое первенство по футболу впервые в истории пройдет на трех континентах, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Глава ФИФА допустил участие сборной РФ в следующем чемпионате мира

Чемпионат пройдет в Южной Америке, Европе и Африке. Матчи турнира примут Аргентина, Парагвай, Уругвай, Испания, Португалия и Марокко.

В Южной Америке состоятся стартовые матчи групповой стадии. Большая часть игр пройдет в Испании, Португалии и Марокко.

ФИФА 4 октября объявила, что сохраняет отстранение сборной России по футболу до окончания спецоперации на Украине. При этом международная федерация разрешила участвовать в турнирах в нейтральном статусе юношеским сборным РФ, передает «Радиоточка НСН».

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