Спорт

Чемпионат Европы по самбо в 2020 году пройдет в России

16 мая21:01

Конгресс Европейской федерации самбо утвердил российский Екатеринбург местом проведения чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.

Юношеский чемпионат Европы 2020 года пройдет в болгарском Паничиште.

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