Спорт
Юношеский чемпионат Европы 2020 года пройдет в болгарском Паничиште.
Чемпионат Европы по самбо в 2020 году пройдет в России
16 мая21:01
Конгресс Европейской федерации самбо утвердил российский Екатеринбург местом проведения чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Юношеский чемпионат Европы 2020 года пройдет в болгарском Паничиште.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ТЕГИ:Спорт
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией