Чемпионат Европы по керлингу 2022 пройдет в Перми
Чемпионат Европы по керлингу состоится в 2022 году в Перми. Об этом сообщили во Всемирной федерации керлинга.
Соревнования пройдут с 19 по 26 ноября на двух аренах на «Молот-Арене» (матчи дивизиона А) и в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева (дивизион B).
Этот чемпионат Европе станет вторым в России. Первый раз турнир прошел в 2011 году в российской столице.
Ранее стало известно, что мужская сборная России по керлингу квалифицировались на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
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