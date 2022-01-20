Чемпионат Европы по керлингу 2022 пройдет в Перми

Чемпионат Европы по керлингу состоится в 2022 году в Перми. Об этом сообщили во Всемирной федерации керлинга.

Соревнования пройдут с 19 по 26 ноября на двух аренах на «Молот-Арене» (матчи дивизиона А) и в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева (дивизион B).



Этот чемпионат Европе станет вторым в России. Первый раз турнир прошел в 2011 году в российской столице.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по керлингу квалифицировались на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.





