Чемпион Петр Ян после победы в UFC обратился к россиянам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян, завоевавший пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, прокомментировал завоевание чемпионского титула и обратился к россиянам в ходе пресс-конференции.

«Россия, мы сделали это! Я безумно счастлив, что победил, ведь это был долгий путь для меня. Знал, что это будет сложный поединок. Но наш план на бой сработал», — заявил чемпион.

Ян поблагодарил жену за поддержку. Боец отметил, что рождение ребенка является для него сильной мотивацией к победам, сообщает Lenta.ru.

Ранее 12 июля Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Алду. Победа досталась 27-летнему россиянину в пятом раунде.

Ян имеет в своем активе 15 побед и одно поражение в MMA. В UFC он не проиграл ни разу – на его счету шесть побед подряд.

