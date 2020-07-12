Чемпион Петр Ян после победы в UFC обратился к россиянам
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян, завоевавший пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, прокомментировал завоевание чемпионского титула и обратился к россиянам в ходе пресс-конференции.
«Россия, мы сделали это! Я безумно счастлив, что победил, ведь это был долгий путь для меня. Знал, что это будет сложный поединок. Но наш план на бой сработал», — заявил чемпион.
Ян поблагодарил жену за поддержку. Боец отметил, что рождение ребенка является для него сильной мотивацией к победам, сообщает Lenta.ru.
Ранее 12 июля Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Алду. Победа досталась 27-летнему россиянину в пятом раунде.
Ян имеет в своем активе 15 побед и одно поражение в MMA. В UFC он не проиграл ни разу – на его счету шесть побед подряд.
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