«Челси» подписал футболистку сборной России
Футболистка женской сборной России и московского «Локомотива» Алсу Абдуллина перешла в лондонский «Челси».
В Instagram английского клуба размещено видео с приветствием Абдуллиной со словами: «Alsu is a Blue!»
Как отмечают в РФС, контракт подписан на два с половиной года — до июня 2024 года.
«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от “Челси”, я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы», - призналась Абддуллина.
Как отметил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, «переход Алсу в "Челси" — знаковое событие для российского женского футбола».
По его словам, «Челси» — одна из сильнейших женских команд Европы.
«Когда такой большой клуб предлагает подписать контракт, это говорит об очень высокой оценке игрока», - подчеркнул тренер.
20-летняя Абдуллина провела за сборную России 30 матчей, дебютировав там в 16 лет. Она является чемпионкой российской Суперлиги 2021 года в составе «Локомотива».
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