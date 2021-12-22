«Челси» подписал футболистку сборной России

Как отмечают в РФС, контракт подписан на два с половиной года — до июня 2024 года.

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от “Челси”, я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы», - призналась Абддуллина.

Как отметил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан, «переход Алсу в "Челси" — знаковое событие для российского женского футбола».

По его словам, «Челси» — одна из сильнейших женских команд Европы.

«Когда такой большой клуб предлагает подписать контракт, это говорит об очень высокой оценке игрока», - подчеркнул тренер.

20-летняя Абдуллина провела за сборную России 30 матчей, дебютировав там в 16 лет. Она является чемпионкой российской Суперлиги 2021 года в составе «Локомотива».

