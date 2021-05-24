Чехия обошла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею

Сборная Чехии обошла белорусскую команду в матче чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Матч закончился со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Чешская команда сумела добиться преимущества в овертайме. Отмечается, что среди победителей отличились Ян Коварж и Филип Задина. У сборной Белоруссии шайбы забили Егор Шарангович и Владислав Еременко. Решающий гол забил чех Доминик Кубалик.

Чехия и Белоруссия вместе с Россией входят в группу A. Ранее российская команда выиграла матч с чехами со счетом 4:3. Встреча с Белоруссией пройдет 1 июня, это будет последняя встреча группового турнира.

Белоруссия находится на четвертом месте в турнирной таблице. У Чехии шестое место, Россия после проигрыша Словакии заняла вторую строчку в группе.