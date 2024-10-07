CAS сократил дисквалификацию Поля Погба

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил сокращение срока дисквалификации французского футболиста Поля Погба.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS

В пресс-службе суда отметили, что апелляция спортсмена, который был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, была удовлетворена.

«Решение основано на доказательствах и юридических аргументах... нарушение не было преднамеренным и стало результатом ошибочного приёма господином Погба добавки, прописанной ему врачом», - указали в CAS.

В итоге четырёхлетнюю дисквалификацию футболиста, которая отсчитывается с 11 сентября 2023 года, сократили до 18 месяцев. Также был отменён штраф в размере пяти тысяч евро.

Ранее CAS сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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