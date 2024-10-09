Бывший футболист «Шинника» и ЦСКА Артем Енин умер на 49 году жизни

Бывший футболист «Шинника» и московского ЦСКА Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Ярославля. Причины смерти не уточняются.

Клуб, спортивная общественность областного центра и все болельщики команды выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Как отмечается в некрологе, Енин был одним из самых ярких воспитанников «Шинника». Он играл на позиции полузащитника.

За ЦСКА футболист вступал в 2000 и 2001 годах, в составе армейцев он провел 12 матчей и дошел до финала Кубка России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после окончания спортивной карьеры Артем Енин работал в Центре подготовки юных футболистов ярославского клуба.

