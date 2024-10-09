Бывший футболист «Шинника» и ЦСКА Артем Енин умер на 49 году жизни
Бывший футболист «Шинника» и московского ЦСКА Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Ярославля. Причины смерти не уточняются.
Клуб, спортивная общественность областного центра и все болельщики команды выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Как отмечается в некрологе, Енин был одним из самых ярких воспитанников «Шинника». Он играл на позиции полузащитника.
За ЦСКА футболист вступал в 2000 и 2001 годах, в составе армейцев он провел 12 матчей и дошел до финала Кубка России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после окончания спортивной карьеры Артем Енин работал в Центре подготовки юных футболистов ярославского клуба.
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