Спорт
Брейк-данс зарождался в конце 60-х годов, но принято считать, что как отдельный танец он сформировался к 1973 году.
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
25 июня20:41
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже, пишут «Известия».
В новом виде спорта 16 мужчин и 16 женщин разыграют два комплекта наград.
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.
Брейк-данс зарождался в конце 60-х годов, но принято считать, что как отдельный танец он сформировался к 1973 году.
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ТЕГИ:Олимпийские Игры